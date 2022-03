Wenn sich Putin mit seinem Krieg in der Ukraine durchsetzt, würde das alles verändern – auch für Deutschland, warnt der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Er fordert deshalb, mehr Druck auf Russland auszuüben – und nennt einen Preis dafür.

Als sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diese Woche per Video in den Bundestag zugeschaltet hat, mussten sich die Politikerinnen und Politiker dort einiges an Kritik von ihm anhören – zum Beispiel, dass die Bundesregierung zu spät mit Sanktionen auf den russischen Angriff reagiert habe.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht das ähnlich: "Ich glaube, es kommt auf Deutschland ganz entscheidend an", sagt er im SWR Interview der Woche. "Wir dürfen nicht schon wieder der Verzögerer des Westens sein, wir müssen anführen und uns nicht immer drängen lassen von den anderen."

"Wir können doch nicht sagen, wir machen Ende des Jahres etwas"

Röttgen spielt auf weitere Strafen gegen Russland an. Er fordert, dass Deutschland sofort auf Öl- und Gaslieferungen von dort verzichtet und sich unabhängig macht – die Bundesregierung hält das frühestens ab Herbst für möglich. Röttgen findet das inakzeptabel: "Wir haben jetzt März, Mariupol ist schon fast dem Erdboden gleichgemacht. Wir können doch nicht sagen, wir machen dann Ende des Jahres etwas!"

Deutschland hat laut Röttgen genügend Energiereserven, um bis zum nächsten Winter ohne russisches Öl und Gas durchzukommen. Bis dahin müsse man Alternativen schaffen und dürfe sich auch nicht von möglichen Kosten abschrecken lassen: "Ich sage ja nicht, dass ein Energie-Embargo nichts kostet – aber klar ist: Putin hat jetzt eine Welt geschaffen, in der gerade für uns Europäer Frieden und Freiheit nicht mehr kostenlos garantiert sind", warnt Röttgen im SWR-Interview.

"Kenne keinen, der Putin noch berechnen kann"

Wenn sich der russische Präsident mit seinem Krieg in der Ukraine durchsetze, drohe eine neue Ost-West-Spaltung, so der CDU-Politiker. "Es wird nicht nur die Ukraine sein, sondern das kleine Moldau, das relativ kleine Georgien, auch Belarus. Das wird dann der russische imperiale Herrschaftsbereich sein. Und dann haben wir ja erfahren, dass Putin auch nicht zurückschreckt, damit zu drohen, Nuklearwaffen einzusetzen. Er ist dann als Nuklearmacht an der unmittelbaren Grenze zu den Nato-Staaten. Das verändert unser Leben in Frieden und Freiheit grundlegend."

Dass Wladimir Putin seinen Krieg gegen die Ukraine in absehbarer Zeit beenden könnte, dafür sieht der CDU-Außenexperte wenig Chancen. "Ich glaube, dass es für Putin keinen Rückweg mehr gibt. Für ihn ist es ein 'Alles oder nichts', was die Sache noch gefährlicher macht. Ich kenne keinen, der Putin noch berechnen kann und wie er mit der Situation umgehen wird, weiß ich nicht."

Comeback der Wehrpflicht in Deutschland?

Dass die Bundeswehr jetzt mit 100 Milliarden Euro wieder aufgerüstet werden soll, findet Röttgen gut. "Er rückt näher, dieser Krieg. Und zur Diplomatie gehören auch robuste Fähigkeiten". Die Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht lehnt der CDU-Politiker jedoch ab: "Es ist eine ganz andere, neue Zeit." Künftig würden beim Thema Verteidigung immer mehr Spezialisten gefragt sein, keine Massenheere. "Darum ist eine Wehrpflicht nicht zu rechtfertigen."