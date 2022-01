CDU-Politiker Jung: Ampel-Steuerentlastungen "Lichtjahre von dem entfernt, was FDP im Wahlkampf versprochen hat"

30 Milliarden Euro Steuerentlastung - das ist der Wunsch von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner. Weniger Steuern für den Mittelstand ohne die Schuldenbremse zu reißen, so sein Plan. Unter anderem soll das durch ein Corona-Steuergesetz passieren. Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete und CDU-Haushaltspolitiker Andreas Jung hält diese Pläne für "Lichtjahre von dem entfernt, was Christian Lindner und die FDP im Wahlkampf versprochen haben". Was er darüber hinaus in der Haushaltspolitik der Ampelregierung vermisst, hat er SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern verraten.