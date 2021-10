CDU-Nachrückerin Schön: "…hatte mit Berufspolitik abgeschlossen"

Die Saarländerin und Unions-Fraktionsvize Nadine Schön flog aus dem Bundestag und hatte schon mit der Politik abgeschlossen. Jetzt ist sie wieder dabei und will der CDU aus der Krise helfen.

Nadine Schön aus dem Saarland war als Unions-Fraktionsvize im Bundestag eine Hoffnungsträgerin der CDU. Weiblich, jung, digital, mit 38 Jahren und 3 Legislaturperioden ein Polit-Profi. Bei der Bundestagswahl verlor sie ihr Direktmandat und kam auch über die Landesliste nicht mehr ins Parlament. Sie hatte schon ihren Rückzug aus der professionellen Politik angekündigt, da verzichteten die beiden prominenten CDU-Abgeordneten und Bundesminister Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier auf ihre Mandate – zugunsten Jüngerer. Nadine Schön rückte nach. Jetzt könnte sie ein Gesicht werden, das für die Erneuerung der CDU steht.

Es war ein Wechselbad der Gefühle

Nadine Schön freut sich, dass sie dank der Entscheidung der beiden saarländischen Spitzenpolitiker Kramp-Karrenbauer und Altmaier nun doch wieder einen Sitz im Bundestag hat. Sie will ihre Arbeit als Unions-Fraktionsvize gerne fortsetzen. Nach der Wahlschlappe hatte Schön entschieden, aus der professionellen Politik auszusteigen, doch das Amt, um das sie sich beworben hatte, nimmt sie jetzt auch gerne an. "Das wäre jetzt zwei Wochen nach der Wahl auch sehr seltsam gewesen, dann zu sagen, och nö jetzt wollte ich aber dann doch lieber etwas ganz anderes machen", sagt Schön im Interview der Woche.

Neuaufstellung der CDU mit Laschet und Basis

Für Nadine Schön ist der umstrittene Noch-Parteichef Armin Laschet der Richtige, um den Neustart der Partei zu moderieren. Schön lobt, eine von Laschets Kern-Qualitäten sei, dass er zusammenführen könne. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland will die Basis stärker einbinden in die personelle und inhaltliche Erneuerung der Partei. Die Delegierten sollten Stimmen aus den Ortsvereinen aufnehmen und beim Parteitag einbringen. Einen Mitgliederentscheid über die neue Parteispitze sieht Schön skeptisch. "Ich halte den für nicht unbedingt notwendig", so Schön. Sie wünscht sich aber, dass genug Zeit bleibt für die Beteiligung der Basis. "Ob (ein Ergebnis) jetzt Ende Dezember oder Januar oder Anfang Februar (kommt), da wäre ich jetzt wirklich entspannt." sagt die CDU-Politikerin im Interview der Woche. Schön ist gegen einen Generationswechsel an der Parteispitze um jeden Preis. "Wir brauchen eine gute Mischung zwischen alten und neuen Gesichtern."

Nadine Schön (CDU), stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, nach einer Pressekonferenz am Rande der Vorstands-Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AFP Pool | Tobias Schwarz

Wer soll CDU-Parteichef werden?

5 Männer aus Nordrhein-Westfalen werden derzeit als mögliche neue Parteivorsitzende genannt – Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Ralph Brinkhaus, Jens Spahn oder Carsten Linnemann. Eine offizielle Bewerbung gibt es noch nicht. CDU-Fraktionsvize Nadine Schön hält alle 5 für geeignet, will aber keine One-Man-Show. "Ich finde es wichtig, dass wir ein gutes Team sind, dass ein Team antritt, was auch gemeinsam die Zukunft gestalten will, nicht gegeneinander", betont Schön im Interview der Woche. Lobende Worte findet sie für Union-Fraktionschef Brinkhaus. Er stehe "für viele zukunftsgerichtete Themen".

Wo sind die starken Frauen in der CDU?

Die Union werde männlicher wahrgenommen als sie sei, meint Nadine Schön. Es gebe viele tolle Frauen, die müssten sichtbarer werden. Die Saarländerin spricht sich für eine 50%-Frauenquote aus, die eine Strukturkommission der Partei bereits vorgeschlagen hat. "Ein neuer Vorsitzender sollte das zu seiner eigenen Sache machen. Denn ein wirklicher Wandel kann nur passieren, wenn auch die Führungsspitze davon überzeugt ist und das selbst voranbringt.", so Schön.

Ampel, Jamaika, Opposition

Nadine Schön sieht die SPD bei der Regierungsbildung am Zug. SPD, Grüne und FDP seien bemüht eine Lösung zu finden. "Ich bin nur gespannt, wie es sich denn in den nächsten Jahren entwickeln wird," sagt Schön mit Blick auf teilweise gegensätzliche Positionen der Ampel-Partner. Zu den Chancen für eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union äußert sie sich nicht. Schön geht aber davon aus, dass sie nach ihrer überraschenden Rückkehr in den Bundestag auf der Oppositionsbank sitzen wird.