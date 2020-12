Karin Maag, die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag würde ein Verbot von Gottesdiensten in den Kirchen zu Weihnachten unterstützen. Sie gehe allerdings nicht davon aus, dass ein solches Verbot kommen wird, sagte Maag im SWR. Dennoch appellierte sie an die Menschen, freiwillig zu Hause zu bleiben: "Aus ärztlicher, virologischer und politischer Sicht wäre es schön, wenn wir dieses Jahr darauf verzichten und den Gottesdienst am Fernsehgerät verfolgen.“ Auch bei anderen Einschränkungen an Weihnachten setzt Maag auf Vernunft und Freiwilligkeit. Allerdings befürwortet sie Strafen, wenn "Regelwidrigkeiten stattfinden. (…) Das muss dann auch heftig werden."