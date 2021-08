per Mail teilen

Der CDU/CSU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident, Armin Laschet, hat den Beginn seiner Wahlkampf-Deutschlandreise verschoben. Stattdessen wird es am heutigen Donnerstag wegen der Hochwasser-Katastrophe eine Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts geben.

Dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern die Fassungslosigkeit über Laschets viele Fehler vor der anstehenden Bundestagswahl anzuhören. Von Lucke, der auch Publizist bei den Blättern für deutsche und internationale Politik ist, spricht von tiefgehenden Problemen des CDU/CSU-Kanzlerkandidaten, die sich in der Krise der Hochwasser-Katastrophe erneut manifestiert hätten.

"Es fehlt Armin Laschet an Autorität."

Der Lachanfall in Erftstadt beim gemeinsamen Auftritt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei der "Kipppunkt" in der öffentlichen Wahrnehmung gewesen. Laschet müsse deshalb deutlich machen, dass er als Regierungschef von Nordrhein-Westfalen in der Lage sei, die Folgen der Flut zu bewältigen und wieder ein "Standing" als Ministerpräsident zu erlangen.

Viel innerparteilicher Widerstand gegen Laschet

Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler Imago IMAGO / Sven Simon

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke weist daraufhin, dass Armin Laschet auf dem Höhepunkt der Coronakrise schon einmal sehr schwache Zustimmungswerte hatte. Da habe sich ein Grundproblem herauskristallisiert: Der CDU-Mann aus Nordrhein-Westfalen sei kein strahlender Unions-Kanzlerkandidat gewesen. Große Teile der CDU in Baden-Württemberg hätten sich gegen ihn ausgesprochen.

"Es ist mehr als eine Pannenserie."

Laschet werde die Autorität und die Handlungskompetenz schon seit mehr als einem Jahr nicht zugeschrieben. Allein die Patzer der Grünen-Kanzlerkandidatin Annelena Baerbock mit ihrem fehlerhaften Lebenslauf hätten Laschet wieder ein Stück weit nach vorne gebracht. Ob er den erneuten Vertrauensverlust in der Bevölkerung, der sich in den sinkenden Umfragewerte für CDU/CSU widerspiegelt, bis zu Bundestagswahl wieder wettmachen könne, hält der Politikwissenschaftler für fraglich.

Welche Rolle spielt Markus Söder?

Die Schwäche des Armin Laschet rufe Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, wieder auf den Plan. "Söder wird zum Treiber", sagt Albrecht von Lucke, weil er die Ergebnisse im Freistaat im Blick habe. "Söder hat immer die Maxime: Bayern first - Söder first." Und implizit beschädige er damit den Unions-Kanzlerkandidaten. Söders Satz, "wir dürfen nicht im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren", sei ein Affront gegen Armin Laschet.