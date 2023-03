CDU-Bildungspolitikerin: Bildungsgipfel ist “völlig ungeeignet”

Die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Nadine Schön (CDU), nennt den Bildungsgipfel "völlig ungeeignet". Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat für heute und morgen nach Berlin geladen, um über die Probleme in deutschen Schulen zu beraten. Viele Landesministerinnen und -minister boykottieren das Treffen aber. Unionspolitikerin Schön sagt dazu im SWR, man brauche einen kooperativen Bildungsföderalismus. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger setze ihn aber nicht um: "Da reicht es nicht, sich an einem Tisch zu versammeln, sondern man muss auch mal ein Konzept vorlegen, Ziele und einen Prozess vereinbaren, wie man die großen Herausforderungen angeht", so Schön. Wie so ein Prozess aus Ihrer Sicht aussehen müsste, erklärt sie im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Fournier.