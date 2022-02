Ukraine-Krise: CDU-Politiker Kiesewetter setzt weiter auf Diplomatie

In der Ukraine-Krise spricht sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter weiterhin nur für eingeschränkte Waffenlieferungen an die Ukraine aus. In SWR Aktuell sagte er, Panzerabwehrwaffen oder anderes Gerät zur Verteidigung könne man liefern. Für andere Waffen sei eine längere Ausbildung nötig. Wie er die Chancen für eine diplomatische Lösung sieht und wie er die Aussagen von Bundespräsident Steinmeier zum Konflikt sieht, erklärt Kiesewetter im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Wie bewerten Sie die Stellungnahme des Bundespräsidenten?

Roderich Kiesewetter: Das war ein sehr starkes Signal in Richtung Russland, aber auch in die eigenen Reihen. Und es zeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Staatsoberhaupt hat, das das Vakuum, das in den letzten Wochen so ein bisschen entstanden ist, sehr klug füllt. Und er bezieht Stellung. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, wo Deutschland steht. Und das ist ihm gestern gelungen.

Mit diesem Vakuum meinen Sie wahrscheinlich, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz doch bislang sehr zurückhaltend gezeigt hat in diesem Konflikt. Letzte Woche war er in den USA. Und heute beginnt eine neue Woche der Diplomatie in diesem Konflikt. Wenn Scholz heute in Kiew ist, was erwarten Sie da von ihm ?

"Geeinter und geschlossener auftreten"

Erstmal ist es hervorragend, dass er nach Kiew reist und morgen dann weiter nach Moskau. Wir müssen sehr klare und eindeutige Botschaften senden, nicht nur in die Ukraine und an unsere Bündnispartner. Das Kalkül von Putin muss beeinflusst werden, dass es eben nicht zu einer militärischen Eskalation kommt. Und gerade diese Reisediplomatie zeigt eben auch, dass die Europäer zusammenstehen. Letzte Woche war der französische Präsident dort. Aber wir müssen schon etwas geeinter und geschlossener auftreten. Vielleicht schaffen wir es künftig auch, dass Europäer geschlossener nach Moskau reisen. Aber in jedem Fall ein gutes Signal, und ich erwarte, dass er von Putin auch mitbringt, dass Russland bereit ist, zu deeskalieren.

Waffenlieferungen kämen zu spät

Bleiben wir noch einmal beim heutigen Tag, bei Scholz‘ Reise in die Ukraine. Die Bundesregierung lehnt weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Sie haben das in der vergangenen Woche gefordert, zum Beispiel die Lieferung von Nachtsichtgeräten - das prüft die Bundesregierung gerade. Reicht das?

Nachtsichtgeräte sind keine Waffen, sondern das sind Geräte, die eben den Schutz der ukrainischen Armee oder der Bevölkerung erhöhen.

Dann präzisiere ich: Militärisches Gerät….

Entscheidend aus meiner Sicht ist, dass auch unsere Bevölkerung weiß, dass Waffenlieferungen zum jetzigen Zeitpunkt wenig mehr bringen, weil natürlich die Soldaten der Ukraine auch an diesen Waffen ausgebildet werden müssen. Das hätte man vor längerer Zeit machen müssen. Aber das wäre ein Zeichen der Eskalation gewesen. Wichtig ist militärisches Gerät, das den Schutz erhöht – eindeutig - , aber jetzt Waffen zu liefern, die keine Ausbildung voraussetzen. Was zu komplex oder Hightech-Waffen ist, wäre aus meiner Sicht Symbolpolitik. Die mag helfen. Aber das wäre etwas, was schon hätte früher stattfinden müssen. Das hilft jetzt nichts. Aber Nachtsichtgeräte, Panzerabwehrwaffen oder eben auch eine gute medizinische Versorgung im Falle einer Eskalation sind die richtigen Signale.

Noch wird geredet, um einen Krieg zu verhindern. Dazu ist natürlich viel Fingerspitzengefühl notwendig. Es fällt auf, dass Olaf Scholz heute zuerst in die Ukraine reist und morgen dann nach Russland. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das vergangene Woche andersherum gemacht. Welche Reihenfolge ist denn aus Ihrer Sicht diplomatisch klüger?

Von der Macron-Reise berichtet man nur über die Moskau-Reise. Dabei wäre es eben auch ein gutes Zeichen gewesen, die Ukraine in den Vordergrund zu stellen. Macron ist im Wahlkampf. Wir haben glücklicherweise eine Bundesregierung, die jetzt in der größten Krise der europäischen Sicherheit sich bewähren muss. Eine Bundesregierung, die auch ein klares Signal der Freundschaft und Geschlossenheit an die Ukraine sendet. Ich halte diese Reihenfolge für gut, auch um Putin zu zeigen, auf welcher Seite wir stehen.

Scholz ist heute erst in Kiew, morgen in Moskau. Wenn er dann wieder zurück ist, geht dann Mittwoch der Russland-Ukraine-Krieg los, so wie es US-Militär und -Geheimdienste befürchten?

Ich hoffe, dass sich durch diese Informationen, die die USA hier an die Öffentlichkeit gegeben haben, für Putin das Kalkül verändert. Und es wird ein Erfolg sein, wenn Russland sich zurückzieht. Also wenn Putin, um Gesicht zu wahren, das als Übung deklariert - und diese Übung beendet. Aber alle Signale zeigen auf Sturm, auch die Auslieferung von Blutkonserven vor einigen Wochen. Und deswegen ist ja es so wichtig, dass diese Diplomatie, diese Reise stattfindet. Aber eben auch, dass Putin weiß - und das wird Scholz ja klarmachen -, dass eine weitere Eskalation einen Preis hat: Wirtschaftspolitisch, energiepolitisch und sicherlich auch, was das Ansehen Russlands angeht. Also: Russland hat sich auf dem Baum verstiegen, nicht der Westen. Die Aggression ging von Russland aus. 80 Prozent der russischen Landstreitkräfte sind um die Ukraine stationiert. Hier muss Putin die Zeichen der Zeit erkennen, dass hier Russland der Eskalateur ist.