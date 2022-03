Caritas International: Krieg in Syrien ist eine vergessene Katastrophe

Der Krieg in Syrien, in dem Machthaber Assad mit russischer Unterstützung das eigene Volk unterdrückt, dauert jetzt schon elf Jahre. "Wir haben es hier mit einer vergessenen Katastrophe zu tun, in der 14 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas International, dem Hilfswerk von Caritas Deutschland. Im Gespräch mit SWR Aktuell lobt Müller die überwältigende Hilfsbereitschaft der Menschen angesichts der flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Er fürchtet aber nicht nur, dass darüber die anderen Krisen in der Welt in Vergessenheit geraten. Er sieht jetzt schon konkrete Auswirkungen für Menschen in Ländern wie Syrien, die durch Spenden nur zum Teil aufgefangen werden können. "Die Menschen leiden unter der explosiven Verknüpfung der Negativ-Folgen der Corona-Krise", so Müller. Schon das habe zu Preisanstiegen für Lebensmittel geführt – in Syrien zum Beispiel um 86 Prozent. Dazu komme jetzt, dass durch den Krieg in der Ukraine "die Weizenpreise explodieren".

Müller erwartet: "Industrieländer werden unter erhöhten Kosten leiden, die sie aber aufbringen können. Bei den armen Ländern werden diese Preissteigerungen zu verheerenden Folgen führen." Auch Hilfsorganisationen müssen die höheren Preise bezahlen. Deshalb appelliert Müller an die Menschen, weiter zu spenden und dabei ihre Unterstützung eventuell aufzuteilen: "Für die Ukraine, aber auch für vergessene Katastrophen wie zum Beispiel am Horn von Afrika - Äthiopien, Somalia - wo die Menschen jetzt schon hungern."