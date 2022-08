per Mail teilen

Heute vor einem halben Jahr fielen die ersten russischen Bomben und Raketen auf ukrainische Städte. Seither verging kein Tag ohne Angriffe. Gernot Krauß war für Caritas International vergangene Woche dort. "An keinem Ort in der Ukraine kann man sich sicher fühlen", sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Hören Sie im Interview, wie Krauß den Alltag der Menschen dort erlebt hat, wie es um die Infrastruktur bestellt ist - und was ihm die größte Sorge macht.