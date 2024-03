per Mail teilen

Vor genau 13 Jahren hat der Konflikt in Syrien mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Bashar Al-Assad begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor - mehr als 600.000 Menschen sind getötet worden. Das Leid der syrischen Bevölkerung ist laut Regina Kaltenbach von Caritas international aktuell so groß wie nie. Sie hat mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun über die völlig unterversorgten Menschen und die tiefe Wirtschaftskrise in dem Land gesprochen.