Luftbrücke für Gazastreifen ist "Zeichen des Versagens"

Deutschland wird sich möglicherweise schon ab Ende der Woche am Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen beteiligen. Das Verteidigungsministerium hat heute offiziell den Auftrag dazu gegeben, um den vom Hunger bedrohten Menschen dort zu helfen. Die Hilfsorganisation Care in Deutschland hat ihre Zweifel an diesen „Airdrops“ geäußert. Der Generalsekretär von CARE Deutschland, Karl-Otto Zentel, hat SWR 2 Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen gesagt, dass Abwürfe aus der Luft meist nicht die Richtigen erreichten."Diese Maßnahme zeigt das Versagen internationaler Diplomatie".