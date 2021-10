Um irgendwann Klimaneutralität zu erreichen, brauchen wir wohl diese Technologie: Carbon Capture and Storage. Also das Abscheiden und Speichern von CO2. Vor allem in der Industrie oder der Landwirtschaft lassen sich Treibhausgasemissionen nicht komplett vermeiden. Werner und Tobi diskutieren: Wie funktioniert Carbon Capture and Storage (CCS)? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie weit ist die Technologie? Welche Probleme bringt sie mit sich? Und könnten wir nicht einfach die Wälder dieser Welt aufforsten, um CO2 zu binden?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.