Cannabis: Doch eine unterschätzte Gefahr?

Noch sind Menschen, die Cannabis rauchen, Straftäter. Ob das Kiffen in Deutschland legal werden könnte, diskutieren die Parteien, die die Ampelkoalition bilden wollen. Die FDP ist aus wirtschaftlichen Gründen dafür, die Grünen befürworten ebenfalls die Freigabe und die SPD ist für eine regulierte Abgabe an Erwachsene - zunächst in Modellprojekten. Die Landesärztekammer Baden-Württemberg veranstaltet zu dem Thema am 17. November ein Symposium mit dem Titel "Cannabis in Deutschland". Eine der Teilnehmerinnen ist Paula Hezler-Rusch. Sie ist Ärztin und Vorsitzende des Ausschusses "Suchtmedizin" der Landesärztekammer Baden-Württemberg. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihr gesprochen.