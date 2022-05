BW-Wirtschaftsministerin: Nicole Hoffmeister-Kraut will Zusammenarbeit mit Israel bei Cyber-Sicherheit ausbauen

Private Unternehmen und die öffentliche Verwaltung in Deutschland sind immer häufiger das Ziel von Cyber-Angriffen. Israel gilt als weltweit führend im Bereich der IT-Sicherheit. Baden-Württemberg will von diesem Wissen profitieren. Deshalb hält sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im Moment dort auf und will die Beziehungen zur baden-württembergischen Start-Up-Szene und zum Mittelstand intensivieren. Die Rahmenbedingungen im Südwesten seien gut. "Wir haben in Karlsruhe ein Hub für Cyber-Sicherheits-Technologien." Dazu gehörten das KIT mit dem Forschungszentrum Informatik und das Karlsruher Cyber-Forum. Dabei handele es sich um ein Unternehmensnetzwerk, "das gerade in der Start-Up-Szene Zeichen setzt. Dort hat sich auch schon ein israelisches Start-Up aus dem Bereich Cyber-Sicherheit angesiedelt", hob die Ministerin hervor. Diese Vernetzung wolle sie voranbringen, "damit unsere Unternehmen sowie die Institutionen und die Verwaltung davon profitieren und wir uns besser vor Cyber-Angriffe schützen können."

Wie eine Zusammenarbeit zwischen Israel und Baden-Württemberg im Bereich der Künstlichen Intelligenz aussehen kann, erläutert die Landesministerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.