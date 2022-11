BW-Verkehrsminister Hermann: Wenn wir umweltfreundlich fliegen wollen, geht das nicht so billig wie früher

Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden - in allen Bereichen, also auch im Flugverkehr. Darüber macht man sich sowohl am Stuttgarter Flughafen Gedanken als auch in der Landesregierung in Stuttgart. "Die Technologien sind da - Brennstoffzelle und Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis90/Die Grünen) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies. "Am Flughafen wird ein Start-Up entstehen, das Flugzeuge mit diesen Technologien ausstattet." Aber eins müsse klar sein: "Wenn wir umweltfreundlich fliegen wollen, geht das nicht so billig wie in der Vergangenheit". Wie genau der Umstieg gelingen soll und welch gewaltige Anstrengungen dafür nötig sind, hören Sie im Audio.