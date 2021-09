BW-Verkehrsminister Hermann kritisiert schleppenden Ausbau der Rheintal-Bahn

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kritisiert, dass Deutschland seiner Verpflichtung, die wichtige Rheintalbahn-Strecke viergleisig auszubauen, nur zögerlich nachkommt. Der 1996 geschlossene Staatsvertrag von Lugano sei Sache des Bundes und der Deutschen Bahn, sagte Hermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Die Schweiz habe in den vergangenen 25 Jahren mehr als 20 Milliarden Euro investiert und drei große Tunnel gebaut. Deutschland habe - statt fertig zu sein - grade mal 1,4 Milliarden ausgegeben und etwa ein Drittel geschafft. Das sei ein krasses Missverhältnis, so Hermann, der gestern an einem Treffen des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen in Basel teilgenommen hat. "Ich habe mich fremdgeschämt für die Bundesregierung und für die Deutsche Bahn, weil die Schweizer gedacht haben, mit den Deutschen kann man Verträge abschließen, die halten sich dran – und die Schweizer haben sich dran gehalten und die Deutschen haben gesagt, das war so verbindlich nicht gemein"“, sagte Hermann.

Warum der Verkehrsminister in den kommenden Jahren ganz genau auf die Arbeitsplätze in der Autoindustrie schauen wird und wie er den Stand der Mobilitätswende beurteilt, hören Sie im Interview.