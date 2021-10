BW-Verkehrsminister Hermann (Grüne) bedauert Aus für Tempo-Limit und setzt auf Alternativen

Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen), bedauert es, dass sich das Tempolimit in der Sondierungsverhandlung für eine Ampel-Koalition anscheinend nicht durchsetzen lässt. Zwar sei der Koalitionsvertrag noch nicht geschrieben, aber er rechne nicht damit, dass das Tempolimit noch komme.

Das Land Baden-Württemberg setze sich auf andere Art und Weise für mehr Nachhaltigkeit im Straßenverkehr ein: In einer Kooperation mit Fahrschulen und Carsharing-Anbietern startet die Landesregierung heute eine Initiative unter dem Titel "#Sharewochen", um über Alternativen zum eigenen Auto zu informieren, "weil wir wissen, dass am Anfang das Verhaltensmuster entsteht, ob man dauerhaft und immer ein Auto hat und besitzt oder ob man sagt: Nein, ich nutze den Öffentlichen Nah- und Fernverkehr, ich fahre Fahrrad, aber manchmal brauche ich ein Auto und dafür mache ich Carsharing – das ist die Idee, dass man das Verhaltensmuster an dieser Stelle des Lebens am besten knacken kann."