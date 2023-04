BW startet Projekt zur Verkehrsberuhigung von Kommunen

per Mail teilen

Ein verkehrsberuhigtes kleines Städtchen, mit Brunnen und Bänken und Menschen, die sich dort treffen, reden, Eis essen, spielen - das klingt ein bisschen wie ein Märchen aus alten Zeiten. Doch genau das ist das Ziel eines neues Förderprogramms für Kommunen in Baden-Württemberg. Dörfer und Kommunen, die mitmachen wollen, können sich probeweise für zwei Monate in eine solche kleine Idylle verwandeln. Wie die Landesregierung dabei hilft und was langfristig daraus entstehen könnte, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart mit der baden-württembergischen Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Elke Zimmer, gesprochen.