BW-SPD-Chef Andreas Stoch: "Kurs der Landesregierung ist fahrlässig"

Angesichts der stetig steigenden Corona-Fallzahlen kritisiert der baden-württembergische SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch die grün-schwarze Landesregierung. Diese sei insgesamt zu passiv. So würden insbesondere mit Blick auf die Schulen die gleichen Fehler gemacht, wie bereits im letzten Jahr, sagte Stoch im Gespräch mit SWR-Moderator Stefan Eich. "Man hat jetzt vor den Herbstferien die Maskenpflicht aufgehoben, wo man genau wusste: Letztes Jahr im Oktober stiegen die Inzidenzen. Deshalb halte ich den Kurs der Landesregierung im Moment für fahrlässig.“ Man wisse schließlich um die heikle Situation mit Inzidenzen teilweise jenseits der Marke von 800 in den Schulen, so Stoch weiter.

Corona-Politik auf Bundesebene: Hoffnung auf künftige Ampel-Koalition

Der SPD-Politiker fordert auch bundesweit strengere Corona-Regeln. "Wir brauchen dringend wirksame Maßnahmen und auch die Hilfe anderer Bundesländer, gerade für die Länder, in denen hohe Inzidenzen sind.“ Was die Corona-Politik der künftigen Ampel-Koalition angeht, sagte Stoch, er hoffe auf einen Lernprozess der FDP. Dabei sei er aber sicher, dass die Ampel die richtigen Entscheidungen treffen werde, da seine Partei - die SPD - schon immer zum "Team Vorsicht" gehört habe, so Stoch.