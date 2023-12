BW-Kultusministerin Schopper: Nach Pisa-Schock Defizite erkennen und nachbessern

Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben in der neuen Pisa-Studie zum internationalen Vergleich von Lernleistungen so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Demnach haben sich die Leistungen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich verschlechtert. Als Grund sieht die OECD die Schulschließungen während der Corona-Pandemie.

2001 gab es in Deutschland den ersten "Pisa-Schock". Dieser neue ist für Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper (Bündnis90/Die Grünen) "ein Schlag in die Magengrube", kommt für sie aber "nicht unerwartet". Maßgeblich waren für sie dabei die Corona-Lockdowns: "Es gibt eigentlich kaum Länder, die so lange ihre Schulen zugemacht haben, wie wir." Das habe die Schere zwischen Kindern, die zu Hause unterstützt wurden und denen, die für Digitalunterricht schlecht ausgerüstet waren, weiter auseinander gehen lassen. Dennoch habe Baden-Württemberg "in Corona-Zeiten und auch im Nachgang einen Boost an Digitalisierung hingelegt". Schopper sieht die Schulen im Land trotz allem auf dem richtigen Weg: "Wir haben in Baden-Württemberg wirklich konsequent daran gearbeitet, dass wir schauen, wo sind die Defizite? (…) Wie können wir sie im Laufe nachbessern?" Die Probleme ließen sich allerdings nicht von heute auf morgen lösen. Was Baden-Württemberg schon angeschoben hat, um den Schülerinnen und Schülern ein besseres und erfolgreicheres Lernen zu ermöglichen – auch mit Hinblick auf den Lehrermangel, erklärt Schopper im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann.