BW-Kultusministerin Schopper: Keine Taschenkontrollen an Schulen wie am Flughafen

"Wir können an Schulen keine Kontrollen wie am Flughafen machen. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen", sagt Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen nach dem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Offenburg. Zunächst sei es wichtig, jetzt die Schulgemeinschaft dort zu unterstützen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph nennt Schopper die Tat einen "schockierenden Einzelfall", räumt aber ein, dass es bei der Zahl der Gewaltdelikte an den Schulen im Land einen leichten Anstieg gebe. Den führt sie auch auf Auswirkungen der Schulschließungen während der Corona-Pandemie zurück. Bei der Frage, wie man zivilisiert streitet oder Argumente austauscht, "merken wir, dass wir während der Pandemie Leute an der Stelle nicht entsprechend abgeholt haben. Da ist keine Diskursfähigkeit mehr da, und das müssen wir in unseren Schulen wieder verstärkt auf die Tagesordnung bringen", so Schopper. Zivilisiertes Streiten, Argumente austauschen, das müsse eingeübt werden. Mit der "Leitperspektive Toleranz, Vielfalt und Demokratie" sei das bereits an allen Schulen und in allen Jahrgangsstufen verankert. Das Ziel sei, dass Schülerinnen und Schüler das auch verinnerlichten.