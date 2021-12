BW-Innenpolitiker Hildenbrand will Staatsfeindlichkeit bei Corona-Protesten nicht hinnehmen

Seit Monaten demonstrieren überall in Deutschland Menschen gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen. Vor allem die Bilder von Fackelmärschen in Sachsen kommen da in Erinnerung. Aber auch im Südwesten ist die Bewegung von Corona-Leugnern, Impfgegnern und der sogenannten Querdenker stark. In Reutlingen nahmen am Samstag laut Polizei rund 1.500 Menschen an einer Kundgebung teil. Als die Veranstaltung aufgelöst wurde, gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Darüber spricht SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit dem baden-württembergischen stellvertretenden Grünen-Landtagsfraktionschef und Innenpolitiker Oliver Hildenbrand. Er sagt: Die prinzipielle Staatsfeindlichkeit der Proteste könne man nicht mehr hinnehmen.