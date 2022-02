BW-Datenschutz-Beauftragter Stefan Brink: Ein Impfregister für Ungeimpfte wäre ein schwer umsetzbares Ziel

Immer wieder in der Diskussion: Ein Impfregister, in dem Menschen erfasst werden könnten, die gegen eine mögliche Impfpflicht verstoßen. Da sieht Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, ein Problem. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel verwies er auf Impfregister in Dänemark und Norwegen, die eher dazu dienten, Menschen übers Impfen aufzuklären oder ihnen Termine anzubieten. Den Ansatz in Deutschland bezeichnete Brink als schwer umzusetzendes Ziel aus datenschutzrechtlicher Sicht. Das vergangene Jahr sei wegen Corona insgesamt schwierig gewesen für den Datenschutz. "Zum Beispiel 3 G am Arbeitsplatz: Arbeitgeber beginnen mit Gesundheitsdaten von Beschäftigten zu arbeiten. Wir haben auch große Probleme gehabt bei der Kontaktdaten-Erfassung, etwa in der Gastronomie oder im Kulturbereich", sagte Brink. Es habe eine Fülle von Herausforderungen gegeben. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung habe der Datenschutz unter Druck gestanden - es habe den Vorwurf gegeben, er behindere die Bekämpfung der Pandemie. Warum Baden-Württembergs oberster Datenschützer das nicht so sieht und warum er mit dem Erreichten im vergangenen Jahr ganz zufrieden ist, hören Sie im Interview.