Durch die Corona-Pandemie gelten seit Monaten diverse neue Vorschriften und Gesetze. In Worms beispielsweise drohen jetzt zwei Schülerinnen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro, weil sie in Risikogebieten Urlaub gemacht hatten, sich aber nach der Rückkehr nicht testen ließen und in die Schule gingen. Laut Michael Felser, Fachanwalt für Arbeitsrecht, sollte das Bußgeld in diesem konkreten Fall im unteren Rahmen angesetzt werden. Warum – und wann die Maximalstrafen greifen – erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.