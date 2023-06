Bundesweiter Krankenhaus-Protesttag: "Brauchen Zwischenlösung bis Reform wirkt“

Viele Krankenhäuser in Deutschland machen heute mit einem bundesweiten Protesttag auf ihre schwierige finanzielle Lage aufmerksam. Auch die Marienhaus-Gruppe aus Waldbreitbach im Westerwald beteiligt sich daran. Der Geschäftsführer der Marienhaus Gruppe, Sebastian Spottke, fordert von der Politik vor allem eine sichere Planungsgrundlage. "Wir brauche eine Überbrückungssituation durch ein Vorschaltgesetz vor der neuen Krankenhausreform, bis diese in 1-2 Jahren greifen kann", so Spottke in SWR Aktuell. In den vergangenen zwei Jahren sei die Entwicklung von Kosten und Erlösen weit auseinander gegangen und man sehe die Gefahr, dass die Politik zu lange zuschaut und zu spät handelt, erklärt Spottke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.