Erstmals seit 100 Jahren hat Deutschland wieder einen Militärrabbiner: Zsolt Balla sieht sich als Seelsorger für die ganze Truppe. Nur durch persönliche Begegnung könne Antisemitismus bekämpft werden.

"Zsolt Balla schreibt Geschichte" sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bei der feierlichen Amtseinführung des ersten Militärrabbiners der Bundeswehr. Zwischen Verteidigungsministerin und künftigen Kollegen aus der christlichen Militärseelsorge saß Zsolt Balla und lächelte bescheiden. Im SWR Interview der Woche sagte er dazu: "Wir haben ein historisches Erbe. In bestimmtem Rahmen war es nicht so einfach für jüdische Soldaten, in der Bundeswehr zu dienen". Inzwischen aber hätten sich die Zeiten geändert, "und wir hoffen, dass langsam auch die Anzahl konstant steigt, dass die Bundeswehr richtig ein Spiegelbild der Gesellschaft sein wird".

Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft

Allerdings spiegelt die Bundeswehr nicht nur religiöse Vielfalt, sondern auch rechtsextreme oder gar antisemitische Tendenzen, wie zuletzt in Litauen. Soldaten der Bundeswehr wurden von einer Nato-Mission abgezogen, nachdem sie ein 'Geburtstagsständchen' für Adolf Hitler angestimmt haben sollen. Wie wird der Militärrabbiner solchen Aktionen begegnen?

Antisemitismus in der Truppe: keine Angst, aber Sorgen

Zsolt Balla bleibt gelassen. Natürlich stimmen ihn Vorfälle wie dieser besorgt, aber Angst hat er keine vor seiner neuen Aufgabe, die auch die Bekämpfung von Stereotypen und Antisemitismus beinhalten soll. Sorgen allerdings habe er schon, denn nur wer Probleme anerkenne, könne auch mit ihnen umgehen. "Hätten Bundeswehr und deutsche Gesellschaft diese Fälle einfach unter den Teppich weggeräumt und gesagt, wir haben kein Problem mit Rechtsextremismus, wir haben kein Problem mit Antisemitismus - dann hätten wir ein Problem!" sagte er im SWR.

Als Seelsorger für alle ansprechbar

Balla sieht sich nicht nur als Militärrabbiner für die ca. 300 jüdischen Soldatinnen und Soldaten, er ist für die ganze Truppe da. Und genau hier sieht er auch eine weitere zentrale Aufgabe: Im lebenskundlichen Unterricht mehr Wissen über das Judentum verbreiten, den "Juden ein Gesicht geben", wie er es nennt. "Viele Fragen mich, wie können wir Antisemitismus und Hass gegen Minderheiten in unserer Gesellschaft eliminieren? Meine Antwort ist: Wir können das nicht." Hass gehöre leider zum Menschsein, sagt der sächsische Landesrabbiner Balla. Er setzt auf persönliche Begegnungen, um Stereotypen auszuhöhlen. Der Seelsorger trifft Unteroffiziere, lädt Einheiten in seine Synagoge ein: "Die einzige Möglichkeit ist, den jungen Menschen, die auf der Kippe sind, zu zeigen, (…) Judentum ist nicht ohne Gesicht. Es ist nicht eine unbekannte Macht, die die Welt führt. Judentum ist da, wir sind da, und man muss sein Gesicht für die Minderheiten geben."

Zsolt Balla: Ein Imam für muslimische Soldaten

Als Seelsorger der Truppe begegnet er auch muslimischen Soldatinnen und Soldaten. Deren Vertrauen habe ihn berührt und ihm kulturelle Gemeinsamkeiten aufgezeigt zwischen seinem orthodoxen Judentum und dem Islam eines Soldaten. Er wünsche sich für die rund 3000 Musliminnen und Muslime in der Truppe irgendwann eigene Seelsorger, auch wenn das nicht so leicht umsetzbar sei. Noch scheitert die seit ungefähr zehn Jahren immer wieder erhobene Forderung am Fehlen eines zentralen Ansprechpartners. Anders als Christen oder Juden sind Muslime in Deutschland in vielen einzelnen Verbänden organisiert, die jeweils nur einen Teil der Gläubigen repräsentieren.

Orthodoxe Juden in der Bundeswehr?

Mit Blick auf seine eigenen drei Kinder wünscht sich Rabbiner Zsolt Balla, dass es irgendwann auch für orthodoxe Jüdinnen oder Juden selbstverständlich denkbar ist, zur Bundeswehr zu gehen: "Es ist ein Beitrag, den wir für die Gesellschaft machen möchten und müssen", sagte Balla im SWR Interview der Woche.