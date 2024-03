Bundeswehr-Spionage: "Leichtsinn und ein bisschen Faulheit"

per Mail teilen

Der russische Staatssender RT hat ein internes Gespräch von deutschen Offizieren veröffentlicht, in dem die Teilnehmer unter anderem über sensible Einsatzpläne gesprochen haben. Bundeswehr und Bundesregierung sind damit bloßgestellt und die Sorge ist groß, dass weitere sensible Kommunikation deutscher Stellen abgehört wurde.

" Wir wissen und gehen davon aus, dass wir seit Monaten ausspioniert werden ", sagte FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im SWR. Russland versuche, mit hybriden Angriffen Desinformation zu verbreiten. " Wir müssen uns im Klaren sein, dass da wahrscheinlich noch mehr geleakt wurde. " Diese gestohlenen Informationen würden " immer gezielt eingesetzt, wenn Russland glaubt, dass es vonnöten ist ", sagte Strack-Zimmermann.

Gespräch abgehört: War die Bundeswehr zu naiv?

Die Frage, die jetzt im Vordergrund steht: Waren die russischen Geheimdienste sehr clever oder die Bundeswehr sehr naiv? Vermutlich zweiteres, denn das Gespräch wurde über die Plattform Webex geführt und war nicht geschützt. " Solche Gespräche sind sehr leicht abzuhören, weil es bei diesem Gespräch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gab ", sagte Florian Schimikowski, Historiker und Sammlungsleiter beim Deutschen Spionagemuseum in Berlin, im SWR.

" Bei politisch oder militärisch sensiblen Gesprächen ist es eigentlich Standard, dass man auf sichere Kommunikationsmethoden zurückgreift ", sagte Schimikowski. Das sei technisch aufwändiger, " meistens ist es schlicht und einfach der Leichtsinn und ein bisschen die Faulheit, dass man das nicht macht. "

Wie sensible Gespräche sicherer werden könnten und warum viele Kriminelle zum Teil professioneller vorgehen als hochrangige Offiziere der Bundeswehr, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Florian Schimikowski.