Bundesvereinigung Lebenshilfe: Impfbusse sollen Einrichtungen für behinderte Menschen anfahren

Die allgemeine Impfpflicht könnte nächstes Jahr im Frühjahr kommen - so haben es die Ampel-Parteien geplant. Eine solche Impfpflicht fordert auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Denn Menschen mit Behinderung hätten in den ersten Corona-Wellen unter der Isolation gelitten, sagt die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und ehemalige Bundesministerin Ulla Schmidt. Aber: Die Impfung stellt Menschen mit Behinderung und deren Betreuerinnen und Betreuer vor große Herausforderungen. Viele Behinderte könnten nicht einfach ihren Hausarzt aufsuchen oder sich in lange Warteschlangen fürs Impfen stellen. Schmidt fordert daher, dass die entsprechenden Einrichtungen von Impfbussen angefahren werden – was in vielen Regionen nicht funktioniere. Was das für die behinderten Menschen und deren Betreuer bedeutet, erläutert Schmidt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.