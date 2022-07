Bundesverband Photovoltaik: Abschaltung von Solaranlagen "absolute Ausnahmefälle"

Wer ein neues Haus baut, muss in Baden-Württemberg ab nächstem Jahr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Das gilt auch, wenn man sein Haus grundlegend saniert. In Rheinland-Pfalz gilt die Pflicht nur für Gewerbeimmobilien. Die Ampelkoalition in Berlin will, dass möglichst alle Strom auf dem Hausdach erzeugen - das ist auch der Plan, um die Energiewende - hin zu erneuerbaren Energien - umzusetzen. Doch im Moment erleben einige, die schon so eine Anlage haben und den Strom ins öffentliche Netz einspeisen, dass der Netzbetreiber ihnen die Anlage abschaltet oder zumindest drosselt. Die Leitungskapazitäten reichen nicht aus, hieß es bei den Netzbetreibern. Das könne aber keinesfalls die Regel sein, sagte Carsten Körnig, der Hauptgeschäftsführer Bundesverband Photovoltaik, in SWR Aktuell: "Der Anteil des abgeregelten Solarstroms liegt derzeit im Promillebereich. Davon betroffen ist vor allem die Windkraft, Photovoltaik nur in Ausnahmefällen und private Verbraucher eigentlich überhaupt nicht." Dass es dennoch derartige Fälle gebe, liege am zögerlichen Netzausbau. Wie Besitzer von Photovoltaik-Anlagen sicherstellen, dass sie möglichst viel selbsterzeugten Strom auch loswerden, darüber hat Carsten Körnig mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.