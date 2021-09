per Mail teilen

Nur noch etwas mehr als eine Woche bis zur Bundestagswahl. Die Spannung in den Parteien steigt - sie haben nur noch wenige Möglichkeiten, unentschlossene Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Genutzt dazu werden vor allem soziale Netzwerke. Politikerinnen und Politiker setzen dabei gerne auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Hier steige auf den letzten Metern bis zur Wahl die Frequenz deutlich, sagt Jasmin Riedl im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern. Riedl ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Besonders stark zu beobachten sei, dass die Anzahl negativer Kommentare unter den Tweets steige. Welche Politikerin oder welcher Politiker besonders aktiv auf Twitter ist, sagt Riedl ebenfalls in dem SWR Aktuell-Interview.