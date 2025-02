Analyse der Politik-Krise im Wahlkampf: "Vertrauen massiv erschüttert"

Keine drei Wochen vor der Bundestagswahl steckt die Bundespolitik in einer tiefen Krise. Die Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr in München sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler vor allem eine schwierige Regierungsbildung voraus.



Sind SPD oder Grüne - wahrscheinlich mittlerweile nur noch die SPD - überhaupt noch gewillt, zu sagen: Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen und wir nehmen dafür auch den Vertrauensbruch in Kauf.



Um die jetzige, scharfe Kritik von SPD und Grünen mit einer Koalitionszusage vereinen zu können, könnte die Argumentation dann lauten, dass es die staatspolitische Verantwortung sei, um die CDU nicht in eine Koalition mit der AfD zu treiben, sagt Politikwissenschaftlerin Riedl.

CDU-Parteitag wird voraussichtlich nach vorne blicken

Während Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) weiter heftig in der Kritik steht und es in vielen deutschen Städten Massenproteste gab, weil er am vergangenen Mittwoch in Kauf genommen hatte, dass ein Fünf-Punkte-Plan der Union zur Migrationspolitik nur durch Zustimmung der AfD eine Mehrheit bekommen konnte, wird davon auf dem Parteitag der CDU kaum die Rede sein. Auch wenn es in der vergangenen Woche durchaus parteiinterne Stimmen bis hin zur Ex-Kanzlerin Angela Merkel gab, die Merz Vorgehen falsch nannten, will die CDU heute ein Zeichen des Aufbruchs und, so betont Jasmin Riedl, vor allem der Einigkeit setzen. Streit zwischen CDU und CSU drücke auf die Zustimmungswerte, das hätten die Parteien 2021 schon zu spüren bekommen. So will die CDU auf ihrem Parteitag heute ein Sofortprogramm beschließen , das sie im Fall eines Wahlsiegs umsetzen möchte. Schwerpunkte darin sind Wirtschafts- und Migrationspolitik.