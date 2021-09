Bundestagswahl: Wo bleibt Europa?

per Mail teilen

Auf Plakaten, in Fernseh-Runden, bei Bürger-Gesprächen – im Wahlkampf gab es viele wichtige Themen. Dazu gehörten Klimawandel, Soziale Gerechtigkeit, Pandemie-Bekämpfung – nur ein Thema hat fast überall gefehlt: Europa. Die Europapolitik, die Vision für die gemeinsame Zukunft in der EU und die Rolle Deutschlands darin, all das hat quasi nicht stattgefunden. Die Politik simuliere damit Handlungsfähigkeit, sagt Linn Selle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Selle ist Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland – ein Zusammenschluss von Unternehmen, Parteien, Stiftungen und Gewerkschaften, die gemeinsam die europäische Idee weiter fördern wollen.