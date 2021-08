per Mail teilen

Am 26. September haben wir die Wahl: Bei wem und welcher Partei machen wir unsere Kreuzchen? In dieser Folge wollen Werner & Tobi herausfinden: Welche Pläne haben die einzelnen Parteien in Sachen Klimaschutz? Dazu haben sie sich Prof. Dr. Niklas Höhne eingeladen. Er ist Experte für Klimapolitik und Mitbegründer des NewClimate Institute. Gemeinsam mit Prof. Höhne checken die beiden die Wahlprogramme aller großen Parteien: Welche Konzepte überzeugen? Sind die gemachten Vorschläge realistisch? Reichen die Programme um das 1,5 Grad-Ziel einzureichen?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.