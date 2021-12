Bundestagswahl: Rennen ist längst nicht gelaufen

Noch gut eine Woche bis zur Bundeswahl am 26. September. Laut ARD-Deutschlandtrend liegt die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zwar weiterhin mit 26 Prozent in Führung, aber die Unionsparteien mit ihrem Kandidaten Armin Laschet (CDU) haben aufgeholt. Fast abgeschlagen auf nur noch 15 Prozent kommen in der Umfrage von Infratest Dimap die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die Politikberaterin Verena Köttker glaubt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern allerdings nicht, dass das "Rennen" um die Kanzlerschaft und die nächste Regierung bereits gelaufen ist. Viele Menschen entschieden sich erst auf dem Weg zum Wahllokal, welcher Partei sie ihre Stimme geben möchten. Was Köttker den Parteien empfiehlt, um noch Wähler zu mobilisieren, hören Sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.