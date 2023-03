Bundestagsreden: Kompliziert und unverständlich?

Politikerreden im Bundestag haben das Image, kompliziert und unverständlich zu sein. Aber ist das wirklich so? Claudia Thoms vom Institut für Kommunikationswissenschaften der Uni Hohenheim hat etwa 100 Reden analysiert. Gute Verständlichkeit bedeutet dabei unter anderem, "dass die Sätze etwas kompakter sind, nicht so viele Informationen in einen Satz gepackt werden, und auch die Wortwahl ist etwas einfacher". Mit Blick auf die Parteien schneiden in der Analyse Vertreter von CDU/CSU und Linken am besten ab, was die Verständlichkeit angeht. "Die AfD und die FDP landen mit einer etwas geringeren Punktzahl auf den letzten Plätzen", so Thoms. Wie genau die Analyse der Bundestagsreden abgelaufen ist und was die Kommunikationswissenschaftlerin Politikern raten würde, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.