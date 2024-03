Bundestagspräsidentin Bas: Warum das Parlament mehr Frauen braucht

Es ist schon absurd: Da leben in Deutschland rund eine Million mehr Frauen als Männer - und trotzdem braucht es jedes Jahr den Internationalen Frauentag, um daran zu erinnern, dass die Frauen in Überzahl den Männern in Unterzahl immer noch nicht gleichgestellt sind. In der Politik sind sie weiterhin unterrepräsentiert, aktuell liegt der Frauenanteil im Bundestag bei bei etwa 35 Prozent. Das hat einen Grund: " Weil heute Strukturen immer noch so sind, dass Frauen davon abgeschreckt werden ", sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Dazu gehörten zum Beispiel Nachtsitzungen oder Auslandsreisen.

Welche Auswirkungen die niedrige Frauenquote auf die Themen im Bundestag hat und wie noch mehr Frauen in die Parlamente kommen sollen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Bärbel Bas.