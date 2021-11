Bundestags-Wahlkampf: Wer kann Kanzler oder Kanzlerin? Olaf Scholz und Annalena Baerbock im Vergleich

per Mail teilen

Olaf Scholz von der SPD will Bundeskanzler werden – auch Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) sähe sich gerne als Nachfolgerin von Angela Merkel im Kanzleramt. Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl feilen beide an einer überzeugenden Strategie.

SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll hat mit Albrecht von Lucke gesprochen, Politikwissenschaftler und Publizist bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Zunächst haben die beiden den Auftritt von Olaf Scholz bei "Brigitte live" analysiert, wo der SPD-Kanzlerkandidat auch mal seine humorvolle Seite gezeigt hat.

Astrid Meisoll, SWR Aktuell: Wie kam dieses Quäntchen Humor bei Ihnen an?

Albrecht von Lucke: Es war bemerkenswert. Denn Olaf Scholz ist in der Tat alles andere als eine Stimmungskanone. Er hat sich gestern aber unheimlich souverän gegeben, obwohl die SPD ja nach wie vor nicht Spitzenreiter im Ranking der drei Parteien ist, die um die Kanzlerkandidatur kämpfen. Er hat darauf gesetzt, dass seine Persönlichkeitswerte deutlich besser sind als die von Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne). Man merkt: der Kandidat Scholz verliert nicht die Ruhe. Er versucht gegen die schwachen Gegenkandidaten zu punkten. Man kann es böse sagen: Unter den Blinden ist der Einäugige König. Scholz versucht, seine Stärken in Stellung zu bringen. Das ist ihm gestern ausgesprochen gut gelungen.

Und von der Kritik, er sei so dröge, hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht ahnt Scholz, dass das vielleicht in den Zeiten von Corona und Hochwasserkatastrophe auch ein Vorteil sein könnte.

Absolut und vor allem im Gegensatz zu seinen Konkurrenz-Kandidaten. Da seine Partei so schwach dasteht, ist er das Plus für die SPD. Seine Gegenkandidaten Armin Laschet und Annalena Baerbock ziehen die eigentlich besseren Werte ihrer Parteien - CDU/CSU und Grüne - eher herunter. Sie sind Hypotheken für ihre Parteien.

Olaf Scholz hat gestern außerdem immer wieder betont, dass er der Mann auf internationaler Bühne ist. Er macht Weltpolitik - im Gefolge von Angela Merkel. Das ist überhaupt die Strategie der SPD. Man versucht deutlich zu machen, dass wenn Angela Merkel weg ist, es nur noch einen Kandidaten gibt, der diese Ernsthaftigkeit und Seriosität ausstrahlt: Das ist Olaf Scholz. Gegenwärtig spielen ihm sowohl Armin Laschet als auch Annalena Baerbock mit ihren gewaltigen Patzern in die Karten.

Was kann Olaf Scholz jetzt noch falsch machen - dass er in der SPD ist?

In der Tat: die große Hypothek bleibt die SPD. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Olaf Scholz hat bisher die Inhalte, die ihn stark machen sollen, noch viel zu wenig in den Vordergrund gestellt. Er versuchte gestern, mit dem großen Thema Respekt aufzutreten.

Die Frage wird jetzt sein, ob er seine positiven Werte, die er als Person gewinnt, auch auf seine Partei übertragen kann. Denn wir wählen bei der Bundestagswahl zuallererst Parteien. Bisher ist es Scholz nicht gelungen, mit seinen positiven Werten auch die SPD nach vorne zu bringen. Darauf wird es aber ankommen.

Die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, hatte am Mittwochabend einen Wahlkampfauftritt in Heidelberg. Diesen Auftritt hat Astrid Meisoll ebenfalls mit Albrecht von Lucke analysiert.

Wie souverän ist Frau Baerbock mit ihren Fehlern umgegangen? Von denen haben wir ja auch kaum noch etwas gehört.

Das war notwendig. Sie muss jetzt mit großer Leidenschaft inhaltlich versuchen, ihre Kampagne nach vorne zu bringen. Was die Grünen stark macht, sind die Inhalte der Partei: zum Beispiel die Klimakrise. Dieses Thema ist durch die Flutkatastrophe ganz zentral geworden. Baerbock hat es gestern in den Mittelpunkt gerückt - also voll auf dieses inhaltliche Pferd gesetzt. Das ist ihr gelungen. Aber ich habe trotzdem große Zweifel, ob sie jenseits der ihr doch gewogenen Zuhörerschaft, ihre großen, eigenen Fehler wieder wettmachen kann.

Das Klimathema ist genau das Thema der Grünen. Andererseits leiden Menschen unter der Klimakrise. Damit zu politisieren, ist schwierig. Wie macht sich Annalena Baerbock also als Krisenmanagerin?

Sie hat das große Problem, dass sie kein Amt hat. Sie hat auch keine Regierungserfahrung. Mit Beginn der Flutkatastrophe hat sie der Versuchung widerstanden, die Klimafrage in den Mittelpunkt zu stellen. Aber sie darf das Thema natürlich auch nicht verschenken. Das hat Annalena Baerbock gestern in Heidelberg mit Leidenschaft und Temperament versucht, ohne auf ihre eigenen Fehler einzugehen.

Ihr muss es jetzt gelingen, die Hypothek, die das Kaschieren ihres Lebenslaufs für sie darstellt, ein Stück weit vergessen zu machen. Denn alle werden natürlich darauf schauen, ob sie es noch einmal schafft, ihre Stärke in den Vordergrund zu stellen. Das ist diese Unbekümmertheit, die sie bislang ausgezeichnet hat.

Wenn es den Grünen gelingt, noch einmal einen neuen Anfang im Wahlkampf zu schaffen, also die Inhalte nach vorne zu stellen, dann könnte es tatsächlich so etwas wie neuen Schwung geben. Aber dass Baerbock noch einmal auf den Höhepunkt ihrer Werte kommt, den sie nach ihrer Nominierung erreicht hatte, daran habe ich große Zweifel.

Aber womit, mit welchem Thema, mit welchem Inhalt kann sie das machen?

Das Thema liegt ja auf der Hand.

Also das Pferd 'Klimakrise' immer weiterreiten?

Es ist mehr als das. Wir dürfen nicht verkennen, dass es um eine Grundfrage geht: Ist es in Zukunft noch möglich, immer nur nachzubessern oder müssen wir den ganz großen Herausforderungen der Gegenwart nicht mit einem anderen Staats- und Gesellschaftsverständnis begegnen. Das gilt gleichermaßen für die Corona-Pandemie und die Klimafrage.

Wir müssen zu einem resilienten und präventiven Staat kommen. Das ist ein Staat, der die Krisen viel früher angeht. Da gibt es eine Verbindung zwischen Klimakrise, Flutkatastrophe und Corona. Wenn es der Grünen Partei gelingt, deutlich zu machen, dass es hier um echte Vorsorge geht, kann sie wieder in die Vorhand kommen. Das kann aber nur über Inhalte gelingen. Die müssen die Fehler von Annalena Baerbock ein Stück weit vergessen machen.