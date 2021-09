Bundestags-Wahl: Welche Chancen haben die "kleinen" Parteien?

Am Sonntag, den 26. September 2021, ist Bundestagswahl. Wer schon vorab seine Briefwahl-Unterlagen bestellt hat, dem ist aufgefallen: Die Auswahl bei dieser Bundestagswahl ist extrem groß. Bundesweit treten 47 Parteien an - so viele wie noch nie.

Dabei reicht die Spannweite von der urbanen HipHop-Partei "du" über "Die Basis", eine Partei, die die Corona-Maßnahmen kritisiert, bis hin zu den "Freien Wählern". Alle diese kleinen Parteien erhalten zusammen im jüngsten ARD-DeutschlandTrend vom vergangenen Freitag eine Zustimmung von neun Prozent.

SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch hat über diese Vielfalt und die Chancen der kleinen Parteien bei der Bundestagswahl 2021 mit Evelyn Bytzek gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Koblenz-Landau.