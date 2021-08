Das neue Wahlrecht bleibt für die Bundestagswahl am 26. September in Kraft. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Mit der Reform, so der Plan, soll der Bundestag verkleinert werden. Doch das werde nicht passieren, befürchtet Karl-Martin Hentschel vom Verein "Mehr Demokratie".

Die Koalition hatte das Wahlrecht 2020 reformiert, die Opposition hält die Änderungen für unzureichend. Mit der Reform sollen Überhangmandate nicht mehr komplett ausgeglichen werden, wodurch im Bundestag weniger Abgeordnete vertreten sein sollen. Der Verein "Mehr Demokratie" glaubt jedoch nicht daran: "Auch das neue Wahlrecht kann dazu führen, dass wir nicht nur 700, sondern sogar 800 oder 900 Abgeordnete im Bundestag sitzen haben." Das hänge sehr stark vom Ergebnis der Bundestagswahl ab. Außerdem halte er es für den falschen Weg, wie geplant in einem zweiten Schritt die Wahlkreise zu verringern, ebenfalls mit dem Ziel, den Bundestag zu verkleinern. Sein Vorschlag: Mehr Sieger eines Wahlkreises Denn das führe dazu, dass bei Wahlen in Zukunft weniger die Kandidatinnen und Kandidaten im Mittelpunkt stünden als vielmehr Landeslisten. Stattdessen sei er dafür, Wahlkreise zu vergrößern und es zu ermöglichen, dass dort mehrere Kandidaten auf einmal die Wahl gewinnen könnten. "In einem Wahlkreis wie Köln würden dann vier oder fünf Abgeordnete gewählt werden und die wären aus unterschiedlichen Parteien."

Der Vorteil dabei sei, dass es zum einen keine Überhangmandate gebe, die jetzt den Bundestag vergrößern. Zum anderen werde heute in einem Wahlkreis immer nur eine Person gewählt. "Und wenn ich jetzt SPD-Wähler, aber der gewählte Abgeordnete ist von der CDU, dann betrachte ich den ja gar nicht so sehr als Ansprechpartner." Bei der Wahl mehrerer Kandidaten sei das anders.