Heizungsgesetz: „Wer zahlt die Zeche? ++ Bund verlängert Treuhandverwaltung der Ölraffinerie in Schwedt ++ Beschäftigten des insolventen Versandhändlers Klingel in Sorge ++ Berichte über iPhone-Verbot in China belasten Apple ++ Übernahmespekulationen treiben Covestro-Aktie an die Dax-Spitze.