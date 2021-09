Bundesregierung und Amtsärzte gegen "Freedom Day" und Ende der Corona-Beschränkungen

per Mail teilen

In Deutschland gibt es erstmal keinen sogenannten "Freedom Day", also einen festen Tag, an dem alle Corona-Regeln fallen. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt. Es gebe noch gute Gründe, Regeln wie Abstand und Maskenpflicht weiter gelten zu lassen. Niemand könne mit der bisher erreichten Impfquote zufrieden sein. Einen solchen Stichtag hatte der Chef des Kassenärztlichen Bundesverbands, Andreas Gassen, für Deutschland vorgeschlagen.

Die Ablehnung eines "Freedom Day" überwog

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker lehnten diese Idee ab. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel signalisierte am Wochenende dagegen Unterstützung für den Vorschlag.

Auch Amtsärzte gegen die Idee

Gegen einen solchen "Freiheits-Tag" spricht sich die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, aus.

"Die Corona-Pandemie hört nicht auf, nur weil wir ein Datum nennen und beschließen, dass sie dann aufhört."

Wichtiger sei, die Zahl der Impfungen zu steigern. Um das zu erreichen, müsse man den Menschen weiter bewusst machen, dass die Corona-Impfung das "einzige Mittel ist, das wir haben", so die Amtsärzte-Vertreterin.