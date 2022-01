Bundespräsidenten-Kandidat Trabert: "Auf Armut und soziale Ungleichheit aufmerksam machen"

Am Nachmittag will die Linkspartei ihren Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, den Sozialmediziner Gerhard Trabert aus Mainz, offiziell vorstellen. Bei der Wahl im Februar hat er keine Chance auf eine Mehrheit. Im SWR sagte Trabert, er sehe seine Kandidatur aber als Möglichkeit, "nochmals und wirklich nachhaltig auf das Thema Armut und soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen." 13 Millionen Menschen in Deutschland seien vor Armut betroffen. "Das darf einfach nicht akzeptiert werden und genau das möchte ich in die politische und öffentliche Diskussion einbringen", so Trabert. Außerdem fordert er ein europäisches Rettungskonzept für geflüchtete Menschen. Deutschland müsse als reichstes Land vorangehen. Warum er kein Problem damit hat, dass er sich möglicherweise von der bei der Bundestagswahl abgestürzten Linkspartei vor einen politischen Karren spannen lässt, erklärt Trabert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.