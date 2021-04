Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, hat an die Bevölkerung appelliert, Kontakte vor allem in geschlossenen Räumen zu reduzieren. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagte Reinhardt: "Der Hinweis darauf, dass Menschen sich im Wesentlichen in privaten Räumlichkeiten oder am Arbeitsplatz anstecken, […] das muss begriffen werden von der Bevölkerung, damit sie sich anders verhalten kann." Im Gegensatz dazu sei das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus bei Treffen "unter freiem Himmel bei vernünftigem Verhalten" niedrig bis gar nicht vorhanden. Das hätten Erkenntnisse der Deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung gezeigt.