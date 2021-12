Bundesärztekammer: Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten angemessen

per Mail teilen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält die gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern, weitere Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie erst nach Weihnachten greifen zu lassen, für angemessen. Im Gdespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Reinhardt: "Ich glaube, dass diese drei oder vier Tage Differenz keinen ganz wesentlichen Unterschied ausmachen." Die Menschen seien angesichts der Maßnahmen "eher müde". Damit möglichst viele das "mitmachen muss man auch ein ganz klein bisschen Kompromisse machen", so Reinhardt weiter.

Wie er zu einer allgemeinen Impfpflicht steht, sagt der Präsident der Bundesärztekammer ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.