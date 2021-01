Was, wenn der Corona-Impfstoff von AstraZeneca tatsächlich vorerst nur für Menschen bis 65 zugelassen wird? Ist das nicht eine Chance, bestimmte Berufsgruppen in der Impfreihenfolge weiter nach vorn zu holen? Für Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt auf jeden Fall. Er spricht sich klar dafür aus, in diesem Fall Lehrkräfte, Erzieher*innen und Gesundheitspersonal vorrangig zu impfen. Und dafür auch die bisherige Impfverordnung zu ändern. Beim Thema Impfchaos nimmt er die Politik in Schutz - warum, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.