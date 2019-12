per Mail teilen

Die EU-Abgeordnete Gebhardt sieht bei der aktuellen Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook ein Versagen bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Weil der Bund die Haftung bei Reiseanbieterinsolvenz begrenzt hat, müsse nun der Steuerzahler einspringen.

Die SPD-Europapolitikerin Evelyne Gebhardt ist sauer auf die Bundesregierung. Die habe die Höchstsumme, die Versicherungen bei der Pleite eines Reiseveranstalters zahlen müssen, ohne Not auf 110 Millionen Euro begrenzt. Tatsächlich sei in der zugrunde liegenden EU-Richtlinie aber keine Deckelung vorgesehen.

Dauer 3:12 min Gebhardt: Bund hat EU-Richtlinie schlecht umgesetzt Europapolitikerin Ebvelyne Gebhardt (SPD) wirft der Bundesregierung vor, das EU-Gesetz zum Schutz von Pauschalurlaubern schlecht umgesetzt zu haben.

Gebhardt beklagt im SWR, einmal mehr sei damit ein gutes Gesetz des Europaparlaments nicht vernünftig umgesetzt worden. Denn weil Pauschalurlauber des insolventen Thomas Cook-Konzern allein bis Anfang November 250 Millionen Euro Schäden gemeldet haben, müsse jetzt wieder der Steuerzahler für Versäumnisse der Wirtschaft einspringen.

"Das ist ärgerlich und dumm und muss schnellstens geändert werden." Evelyne Gebhardt

Reiseveranstalter tragen Verantwortung

Die Rechtfertigung von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), wonach die maximal 110 Millionen Euro ein "vernünftiger" Betrag seien, weist Gebhardt zurück. In der EU-Richtlinie stehe, dass Versicherer alle von Pauschalurlaubern geleisteten Zahlungen erstatten müssten.

Dauer 1:04 min Bund entschädigt Thomas-Cook-Kunden SWR-Hauptstadt-Korrespondent Alfred Schmit kommentiert die Entscheidung der Bundesregierung, Thomas-Cook-Kunden aus Steuergeldern zu entschädigen.

Als Verbraucherschützerin verlange Gebhardt, dass Pauschalurlauber auch die Sicherheit bekommen, die das EU-Parlament mit dem EU-Gesetz vorsieht. Stattdessen würden immer wieder die Gewinne privatisiert, die Risiken würden dagegen verstaatlicht.

"Die Verantwortung der Reiseveranstalter muss durchgesetzt werden." Evelyne Gebhardt

Nichts aus der Vergangenheit gelernt?

Gebhardt verweist auf große Pleiten von Reiseveranstaltern in der Vergangenheit, wie den Konkurs des Unternehmens MP Travelline 1993. Auch damals habe es eine Deckelung der Haftung gegeben. Die Politik müsse aus ihren Fehlern in der Vergangenheit lernen. Sie könne sich vorstellen, dass Bundesjustizministerin Lambrecht auf Widerstand in der Koalition stoße, wenn sie eine unbegrenzte Haftung durchsetzen wolle.

Auch im Europaparlament stellten sich CDU und CSU dagegen. Denn durch die Begrenzung der Haftungssumme zahlen Reiseanbieter entsprechend niedrigere Versicherungsprämien. Gebhardt schließt nicht aus, dass Pauschalreisen bei einem Wegfall der Haftungsgrenze teurer würden. Hier gehe es aber um die Absicherung von vielen Menschen, die ihr Erspartes für eine Reise ausgegeben haben. "Diese Absicherung müssen wir haben."