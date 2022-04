BUND RP: Energiewende beschleunigen - nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs

Der Ukraine-Krieg könnte zur Energiekrise in Deutschland führen. Die Umweltorganisation BUND Rheinland-Pfalz stellt im SWR-Gespräch ihre Ideen für Auswege, den "Notfahrplan", vor.

"Wir haben maximal bis 2030 Zeit, die Klimaziele noch einhalten zu können."

SWR Aktuell: "Notfahrplan" klingt ja erst mal ein bisschen dramatisch. Darin geht es um drei Fünfjahres-Zeiträume, nach denen ihrer Ansicht nach die Energiewende im Land gelingen kann. Wie stellen Sie sich das im Einzelnen genau vor?

Michael Carl: Nachdem ja die Temperaturen in Rheinland-Pfalz bereits um 1,6 Grad gestiegen sind - das ist ja schon mehr, als wir insgesamt in Paris mal ausgemacht haben mit der Staatengemeinschaft - ist es jetzt natürlich nötig, dass wir sehr, sehr schnell diese Maßnahmen ergreifen. Die Situation ist ja so, dass wir noch ein Budget an Treibhausgasen haben. Und falls wir dieses Budget einhalten wollen, dann ist es notwendig, dass wir ganz dringend das, was in diesem Szenario drinsteht, auch durchführen, weil wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, maximal noch acht Jahre, also bis 2030, Zeit haben, um die Werte noch einhalten zu können.

Wie können wir das in den nächsten 15 Jahren schaffen?

Es sind verschiedene Punkte, die eingehalten werden müssen. Vor allen Dingen sagen wir natürlich: Im Energiesparbereich, der jetzt gerade wieder aktuell wird durch den Ukraine-Krieg, da müsste man dringend etwas machen. Das haben wir schon lange gefordert.

40 Prozent Energie sparen in 15 Jahren

Und in dem Szenarium wird von 40 Prozent Energieeinsparung ausgegangen in den nächsten 15 Jahren. Dass ist sportlich, gebe ich zu, aber wir müssen einfach mal richtig anpacken. Dazu ist es weiterhin erforderlich, dass wir Heizungen möglichst bald aus der fossilen Ecke rausholen und auf Wärmepumpen umstellen - und dass wir die Mobilität, also hauptsächlich die Autos, auch von Verbrennern auf Elektromobilität umstellen. Beides bewirkt natürlich, dass der Stromverbrauch steigen wird. Und wenn wir insgesamt den Stromverbrauch hochziehen, dann müssen wir auch sagen, wo dieser Strom herkommt. Und am wichtigsten dafür sind Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen.

Energiesparen nicht mehr negativ belastet

Sie fordern also deutliche Energiesparmaßnahmen. Da kann theoretisch auch jeder selbst etwas tun: Aufs Auto verzichten, lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Dann gibt es aber auch den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Und gestern wurde bekannt, dass Windräder in Rheinland-Pfalz bald auch noch etwas näher an bebauten Gebieten stehen dürfen, 900 statt 1.100 Meter. Das gefällt natürlich nicht jedem, und auch Energiesparen gefällt nicht jedem unbedingt. Wie wollen Sie die Menschen denn davon überzeugen?

Der BUND ist sicherlich nicht der einzige, der die Menschen davon überzeugen müsste. Natürlich muss das die Politik in allererster Linie machen. Das Energiesparen war ja lange Zeit negativ belastet. In unserer Wachstumsgesellschaft ist irgendwas, das runter geht, immer etwas Schlechtes. Aber das muss ganz einfach sein. Es ist uns immerhin in den letzten 20 Jahren gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Energiewachstum zu entkoppeln. Das heißt, die Energieverbräuche sind wenigstens nicht mehr gestiegen, aber sie müssen jetzt dringend runter.

Und wenn Sie sagen: Wir müssen natürlich die Bevölkerung mitnehmen - klar, das bezieht sich wahrscheinlich sehr stark auf die Windenergieanlagen. Da sagen wir ganz eindeutig. Es ist bei weitem nicht alles Naturschutz, was da stört, sondern es sind oft schlechte Genehmigungsunterlagen. Es gibt zu wenig Personal bei den Genehmigungsbehörden. Jetzt will man das in Rheinland-Pfalz Jahr auf die SGDen (die "Struktur- und Genehmigungsdirektionen", die Redaktion), in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße verlagern und dort Personal hingeben. Das sind Vereinheitlichungen, die sicherlich vorteilhaft sind.

Sinnvoll ist es auch, die Bürger und Bürgerinnen vor Ort zu beteiligen. Denn wenn man etwas von dieser Anlage hat, dann ist man sicherlich auch etwas positiver eingestellt. Und natürlich brauchen wir Beschleunigungsmaßnahmen, so wie sie ja auch von der Bundesregierung jetzt vorgesehen sind.

Das Gespräch führte SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.