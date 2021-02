per Mail teilen

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, fordert von der Europäischen Union im Fall Nawalny ein härteres Vorgehen gegen Russland. Er schlug Sanktionen gegen Russland und einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 vor. „Es ist längst der Zeitpunkt überschritten, an den man noch in den Spiegel gucken kann als deutsche Bundeskanzlerin, ohne zu sagen: Ich entziehe dem politischen Projekt Nord Stream 2 die politische Unterstützung, die ich ihm so viele Jahre gewährt habe.“ Außerdem müsse die Europäische Union Sanktionen gegen russische Akteure aussprechen, erklärte Bütikofer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.