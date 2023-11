Bürokratie im Gesundheitssystem: Was sich jetzt dringend ändern muss

Apotheker und Ärzte sind immer unzufriedener mit dem Gesundheitssystem. Deswegen bleiben heute in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Hessen viele Praxen und Apotheken geschlossen.

Ein Grund für die Unzufriedenheit sei die ausufernde Bürokratie, hat der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, heute Morgen in SWR Aktuell gesagt. Die müsse abgebaut werden.

" Wir können nicht einfach sagen, dass wir die Welt noch komplizierter machen, als sie ist ", sagt Clarissa Kurscheid, Professorin für Gesundheitsökonomie an der Hochschule für Gesundheit, Soziales und Pädagogik in Brühl. Die Dokumentationspflichten in Praxen und Apotheken erhöhten sich, gleichzeitig fehle es aber an Mitarbeitern, die diese Arbeiten erledigten.

Professorin: Deutschland hinkt bei Digitalisierung hinterher

Kurscheid ist sich sicher, dass der Gesundheitssektor unter einer enormen Last an Bürokratie leidet, " weil wir in der Digitalisierung hinterherhängen. " Im Ausland sei man weiter, dort seien die Prozesse dadurch viel einfacher.

Wir haben es in fast 20 Jahren nicht geschafft, die Gesetzgebung zur elektronischen Gesundheitskarte weiterzuentwickeln und sie an den aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Eine moderne Apotheke stellt sich die Professorin so vor: " Es gibt dort automatisierte Logistik ", an der Kasse werde ein QR-Code gescannt und die Medikamente kämen dann automatisch im Verkaufsraum an und würden den Kunden übergeben. " Noch besser wäre es, wenn der Rezeptcode direkt in der Apotheke landet und die Medikamente den Patienten im Idealfall nach Hause geliefert werden. "

Wie die Digitalisierung vorangetrieben werden und wie weit man Bürokratie abbauen könnte, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Clarissa Kurscheid.