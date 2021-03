per Mail teilen

Das Wort "Demokratie" bedeutet, vereinfacht gesagt, dass die Macht vom Volk ausgeht - etwa durch Wahlen und durch Volksvertreter, die in den Parlamenten sitzen. Noch mehr Demokratie und noch mehr Volksnähe sollte nun ein Bürgerrat bringen. Dafür wurden knapp 170 Bürgerinnen und Bürger ausgelost, die über Deutschlands Rolle in der Welt beraten haben. Heute haben sie ihr Bürgergutachten an Bundestagspräsident Schäuble übergeben. SWR Aktuell-Moderator Andreas sprach darüber mit Claudine Nierth. Sie ist Mit-Initiatorin dieses Bürgerrats und Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V.